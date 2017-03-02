機場捷運初體驗 榮民讚方便

2017-03-02 12:28

〔記者李容萍／桃園報導〕機場捷運今天正式通車營運，來自桃園榮民之家的80位榮民上午在工作人員的帶領下，搭遊覽車到A21環北站，要一起搭機捷到A8長庚醫院站；轄區中壢分局興國派出所所長吳東海、警員潘忠智、實務訓練生王語嫣等人當時正在巡邏，看到榮民們魚貫從遊覽車上走下來，立即親切上前招呼、再引導他們入站，讓榮民們倍感窩心。

進入車站後，老榮民不改軍人本色，排好整齊隊伍，由站務人員引導買好票、發給票卡後，井然有序地進入車站，展開機場捷運初體驗。

在場還有高齡85歲的榮民表示，之前機捷試營運就曾到高鐵桃園站試乘，因為覺得太方便，「老人票比較便宜」，這次再與同鄉好友出發旅遊。