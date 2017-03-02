H5N6病死雞就地掩埋 湖口鄉民抗議要求限期清走

新竹縣湖口鄉民今早在羊喜窩段拉白布條抗議，要求限期清走就地掩埋的病死雞。（記者廖雪茹攝）

2017-03-02 12:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉羊喜窩段驗出H5N6的400多隻病死雞就地掩埋，引發當地居民不滿，縣議員甄克堅、多名鄉代和鄉民今早拉白布條抗議，要求一週內提出清走的因應對策和時程，否則將到縣府抗議。

也到場關心的縣議員張春鳳、吳淑君看法不同，她們認為，竹縣沒有焚化爐，加上地形限制等，經各方評估，決定消毒後覆土掩埋，避免病情擴散；倘若挖起運走，怎麼運、運到哪裡、如何處置等都是問題，應該再確認沒有疑慮，做長期環境監測。張並要求警方持續努力揪出棄置病死雞的元兇。

甄克堅、鄉代翁紹軒等人痛批，縣政府在最第一時選擇最糟的處理方式，事後才推辭挖起有困難，但現實可用貨車型吊車路邊處理，甚至動用軍方化學兵協助運走化製，焚化等；就地掩埋便宜行事，加上日前連續下雨，恐污染地下水，引發周邊住戶恐慌。此外，倒了就埋，恐誘導更多不法之徒亂倒。

湖口鄉民代表會加入連署，現場還有居民拿出在棄置點附近發現的鳥屍體，擔心是否與禽流感有關。

竹縣家畜疾病防治所代理所長姜義貴重申，依據動物傳染病防治條例及農委會禽流感動物屍體處理原則，焚燒、掩埋及化製處理皆可採用。他並說明，禽流感病毒為封套病毒，環境中的酸鹼變化、高溫及陽光紫外線，都會加速病毒不活化及死滅；若無適當的載體傳播，一般在乾燥塵埃中可存活2週，在水中 22℃可生存4天，在 4℃的環境中最多存活數週。此案在覆土前已鋪撒生石灰，以吸收水氣產生熱能，進行高溫消毒，殺滅病毒。

姜義貴說，竹縣目前並無禽場發生禽流感疫情，死雞來源疑為外縣市偷倒。此案採最少的人、車、機具接觸病原，以阻止病毒擴散；如人工開挖死雞，將增加清運人員接觸病原及更多機具及車輛不必要的污染及疾病傳播風險。對於鄉親要求清走病死雞，將再請示環保署及農委會。

環保局秘書是郭維珍也解釋，此案因棄置點深達兩層樓、近垂直的駁崁，曾試圖用挖土機等機具無法撈取，研判現場地形環境難以清運，在確認該地非水質水源區後，為確保能最即時圍堵並防止可能的疫病擴散，採就地掩埋方式處理。

湖口鄉公所也派員到場強調，將持續關注此案，確保鄉親安全。