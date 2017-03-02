超級戰區！草屯農會理事選舉 現任派險勝

2017-03-02 12:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕選舉氣氛肅殺的草屯鎮農會，經過緊張的投票，理事部分剛剛開票，現任派當選5席，挑戰派當選4席，現任派以一票之差險勝，可望主導理事長人選，以及總幹事聘任。