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苗栗大湖農會選舉 徐欽志系統9席理事全拿

2017-03-02  12:23

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣大湖地區農會總幹事遴聘選情詭譎多變，今天進行理、監事選舉，尋求連任總幹事徐欽志系統，因對手有5席會員代表未出席，導致徐欽志系統9席理事全拿，大獲全勝，連任將沒有問題。

近年因人事風波屢屢引起注目的大湖地區農會，這次有4人角逐總幹事寶座，同時登記遴聘的農會推廣股長胡智郎轉支持尋求連任的徐欽志；泰安鄉公所秘書陳信達則獲泰安鄉代會主席劉興殷力挺，後來又獲現任理事長吳東衡系統支持，形成徐、陳兩人對決；結果會員代表選舉徐欽志掌握28席、陳信達17席，徐欽志暫居上風。

今天進行理、監事選舉，吳東衡系統所掌握17席會員代表，其中泰安鄉籍的有5人未出席，有些會員代表見大勢已去，並未投票就黯然離去，也因此徐欽志系統9席理事全拿，連任已無問題；而理事長人選可能規劃劉興政、常務監事劉盛文。

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  • 大湖地區農會理事選舉，尋求連任的總幹事徐欽志系統9席理事全拿，大獲全勝。（記者張勳騰翻攝）

    大湖地區農會理事選舉，尋求連任的總幹事徐欽志系統9席理事全拿，大獲全勝。（記者張勳騰翻攝）

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