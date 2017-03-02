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敢秀有創意 月老廟變裝秀送1克拉鑽石

2017-03-02  12:17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕想要1克拉鑽石見證永恆的愛情！只要敢秀有創意，不管是夫妻還是情侶，不論男女，參加萬里情月老廟舉辦「情人變裝」活動，就有機會獲價值20萬元的1克拉鑽石。

在新北市金山財神廟團隊興建的萬里情月老廟，該廟愛情快遞局局長郭義彥說，萬里情月老廟成立2年來，已經促成35對佳偶，希望有情人成眷屬，今年更加碼舉辦情人變裝秀，經擲杯要送出價20萬的1克拉鑽石超級大獎，像徵愛情恆久遠。

這項活動為期5個月，4月起設定童話、親子、沙灘等不同主題，進行網路票選，月月送出藍寶石對戒、日本東京雙人旅遊和3C產品，8月26日級極裝趴，選出1克拉得主。

不管是夫妻還是情侶，也不論男女都可參加，只要感情好、敢秀、有創意，就有機會奪鑽。有興趣民眾可上活動官網http://www.cupid520.com查詢。#

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  • 萬里情月老廟舉辦情人變裝活動，頭獎將送出1克拉鑽石超級大獎（記者盧賢秀攝）

    萬里情月老廟舉辦情人變裝活動，頭獎將送出1克拉鑽石超級大獎（記者盧賢秀攝）

  • 萬里情月老廟情人變裝活動，將送出對戒鑽石等大獎（記者盧賢秀攝）

    萬里情月老廟情人變裝活動，將送出對戒鑽石等大獎（記者盧賢秀攝）

  • 萬里情月老廟舉辦情人變裝．月老好夏趴活動，只要敢秀有創意就可獲豐富獎品（記者盧賢秀攝）

    萬里情月老廟舉辦情人變裝．月老好夏趴活動，只要敢秀有創意就可獲豐富獎品（記者盧賢秀攝）

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標題：敢秀有創意 月老廟變裝秀送1克拉鑽石


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