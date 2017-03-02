敢秀有創意 月老廟變裝秀送1克拉鑽石

2017-03-02 12:17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕想要1克拉鑽石見證永恆的愛情！只要敢秀有創意，不管是夫妻還是情侶，不論男女，參加萬里情月老廟舉辦「情人變裝」活動，就有機會獲價值20萬元的1克拉鑽石。

在新北市金山財神廟團隊興建的萬里情月老廟，該廟愛情快遞局局長郭義彥說，萬里情月老廟成立2年來，已經促成35對佳偶，希望有情人成眷屬，今年更加碼舉辦情人變裝秀，經擲杯要送出價20萬的1克拉鑽石超級大獎，像徵愛情恆久遠。

這項活動為期5個月，4月起設定童話、親子、沙灘等不同主題，進行網路票選，月月送出藍寶石對戒、日本東京雙人旅遊和3C產品，8月26日級極裝趴，選出1克拉得主。

不管是夫妻還是情侶，也不論男女都可參加，只要感情好、敢秀、有創意，就有機會奪鑽。有興趣民眾可上活動官網http://www.cupid520.com查詢。#