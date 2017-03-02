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南市10區農會今選理監事 學甲農會變天

2017-03-02  12:18

〔記者楊金城／台南報導〕台南市今天有10個區農會召開會員代表大會，選舉第18屆區農會理事、監事和市農會代表，其中中午剛落幕的學甲區農會「變天」，理事長、常務監事將換人做，登記候聘的現任農會總幹事李哲進能否在理事會獲聘任打了問號。

李哲進今在會場對理事、監事選舉結果低調以對，表示不便說什麼。

南市今有學甲、佳里、白河、鹽水、玉井、楠西、關廟、龍崎、仁德和南化等10個區農會召開會員代表大會，基層農會選舉進入第二階段投票選舉區農會理事、監事和市農會代表。

選情有競爭的農會在2月19日第一階段農會會員代表選舉時即已分出勝負，其中學甲區農會有2派競爭激烈，選後挑戰派在45席農會代表掌握多數，埋下「變天」首部曲，當權派大勢已去。

學甲農會召開代表大會，兩派對是否採取保障少數席次的限制連記法選舉有小爭執，最後表決採限制連記投票，有1位代表出國缺席，44人投票，理事是14選9，監事7選3，挑戰派果然續在理事、監事席次掌握多數優勢，農會預計下週召開理事會、監事會選舉下屆理事長、常務監事和聘任總幹事，據悉挑戰派將推出曾啟旺為理事長人選，吳萬田選常務監事。

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  • 學甲農會開票同票抽籤。（記者楊金城攝）

    學甲農會開票同票抽籤。（記者楊金城攝）

  • 學甲農會理、監事選舉開票計票。（記者楊金城攝）

    學甲農會理、監事選舉開票計票。（記者楊金城攝）

  • 學甲農會代表投票選舉理事、監事。（記者楊金城攝）

    學甲農會代表投票選舉理事、監事。（記者楊金城攝）

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