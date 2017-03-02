鍍金的國立大學戶外籃球場？立委爆4小時收4400元

2017-03-02 12:13

〔記者林曉雲／台北報導〕鍍金的國立大學戶外籃球場？打4小時籃球竟要收費4400元。立委蔣乃辛今天在教委會質詢時爆料，台灣師範大學從今年1月1日起，週六和週日戶外籃球場申借費用，一般民眾打4小時收費4400元，教職員生也要收1100元。教育部長潘文忠答詢時表示，台師大沒道理，此舉是非常不合理的管理，不應該收費。

蔣乃辛接到民眾投訴，他表示，依台師大體育室公告，從今年1月1日起，週六和週日戶外籃球原則不開放，如果要使用場地，必須在2週前申請，且收取昂貴費用，民眾不能理解，籃球場設在戶外，以前都沒有不開放或收費問題，今年突然改變，況且該籃球場和鄰近民宅只有一巷之隔，也會影響到住戶安寧，他當台北市議員時，曾協調太早及太晚不要打球。

蔣乃辛表示，他曾為此詢問教育部，台師大竟回覆教育部，改成不開放、申借費用高達4400元，都是因應一例一休的措施，他譏諷這就是行政院發言人徐國勇所稱的「物質不滅定律」，所以連國立大學台師大都要祭出如此離譜的措施。

教育部長潘文忠答詢時表示，台師大的做法沒道理，此舉是非常不合理的管理，不應該收費，教育部會介入處理。