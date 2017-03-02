每輛補助20萬！環署投20億推汰換柴油貨車

2017-03-02 12:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對環保署擬修法提高各種車輛排污罰緩，累犯者還要加倍罰，1、2期柴油大貨車業者日前在環保署舉辦的公聽會中叫苦連天，認為難以生存，可能只能「死給你看」。環保署長李應元今在立院備詢時，提到將補助汰換1萬輛，每輛20萬元。這項補助創下台灣移動污染源補助最高紀錄。

環保署於今年1月初預告「交通工具排放空氣污染物罰鍰標準」修正草案，其中對1期及2期柴油車，罰款提高到原來的4倍及3倍，達到2萬元及1萬5千元，年度累犯者罰鍰上限更提高至6萬元，業者對重罰叫苦連天，強調就是因為經濟條件不佳才無法汰換。

李應元說，1、2期柴油大貨車到處移動，每次停等紅燈所排放的黑煙，所造成的污染及對民眾健康影響很大，占整體空污比例達16.7％，是移動污染源中最大宗，因此希望能夠藉由補助加速淘汰。

環保署空保處長蔡鴻德補充，目前全台1、2期大型柴油貨車有8.1萬輛，目標今年汰換1萬輛，每輛補助20萬元，所需經費約20億，將先由80億空污基金中支出，後續將會與其他相關部會討論調降牌照稅、貨物稅，或與貨車業者協調比照購買小車，同樣有分期零利率的優惠來鼓勵汰換。