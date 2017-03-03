自由時報APP拉霸輕鬆拉！幸運上班族爽省早餐錢

下載自由時報APP，即可享有每天拉霸機會，輕鬆獲取超商禮券。（讀者提供）

2017-03-03 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕為感謝讀者多年的支持，「LTN自由新聞網」從前天推出APP拉霸抽獎活動，在第一重的獎品中，目前已有5000人抽到7-11商店50元禮券；加入會員還有機會參加第二、第三重機會抽獎，讓你把轎車開回家喔！

「LTN自由新聞網」自前天推出APP拉霸抽獎活動後，受到讀者熱烈回響，一名陳姓上班族利用通勤時間，打開自由時報APP，沒想到一拉就拉出「自由時報」3個圖樣連線，輕易獲贈50元7-11商店50元禮券，讓她高興直呼「今天的早餐有人請客了！」

自由時報為感謝讀者相挺，自3月舉辦「LTN好禮瘋狂送」活動，共有三重好禮階段送，首先，只要下載APP，就能享有天天拉霸機會（每日一次），每次拉霸若3個LTN圖案連成一線，就能得到「7-11現金抵用券50元」。

第二重獎品機會則是加入會員後，每天三時段（06：00~11：59、12：00~17：59、18：00~23：59）領取累計積分，累積5點積分就可以再拉霸一次，獎品包括手錶、手機、住宿券等。最後，會員還能參加週週抽活動，有機會將三菱汽車開回家喔！

加入會員即可參加第二重抽獎。（圖擷取自網站）