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楠玉淨水場含塑化劑？ 水公司自行採樣複測

楠玉淨水場水質被檢出有塑化劑，引發關注。（記者吳俊鋒攝）

2017-03-02  11:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕環保署去年委託廠商抽驗全國各淨水場，位於台南市偏遠山區的楠玉淨水場，水質被檢出有未列管的塑化劑，雖然含量不高，但已引發關注，對此，自來水公司第六區管理處則強調，今已自行採樣複測中，1、2天後會有結果，請各界無須過度恐慌。

六區處長李丁來表示，這次被抽驗的是清水，在去年6月中旬所進行，其實外在的環境或天候等因素，都有可能影響檢測結果，當時台南地區下雨，雖然國內對塑化劑尚無規範標準，但無論如何，未來會加強監控。

副處長王英銘也提到，之前公司有自行監測，包含去年在內，都未檢出塑化劑，其實採驗過程中，儀器材質、使用方法等，也會影響結果，環保署的這份報告，會再深入瞭解、確認，並審慎因應。

楠玉淨水場位於楠西區密枝里，主要水源是地面水，來自曾文溪與劍文溪，供水區域為玉井、楠西，實際供水人口約2萬5千人。

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  • 楠玉淨水場位於偏遠山區，供水區域以玉井、楠西為主。（記者吳俊鋒攝）

    楠玉淨水場位於偏遠山區，供水區域以玉井、楠西為主。（記者吳俊鋒攝）

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