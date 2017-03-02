高市空品差 楠梓、橋頭2測站達「紅害」

2017-03-02 11:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今早空氣品質不佳，楠梓、橋頭測站達「紅害」，空氣品質最差，空品指標AQI達153，市府環保局提醒民眾留意。

環保署今發布楠梓、橋頭地區紅色提醒，表示對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。

尤以高市空氣品質不佳，楠梓、橋頭測站AQI呈現「紅害」程度，僅林園、美濃測站AQI是普通，其餘前鎮、左營、仁武、前金、大寮、小港、鳳山、復興8個測站，AQI呈現橘色，對敏感族群不健康。

市府環保局呼籲有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出時應配戴口罩。