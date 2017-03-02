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找回盛放美景 鼻頭國小復育千株百合

大小朋友合力在山坡上種下百合。（記者林欣漢攝）

2017-03-02  11:50

〔記者林欣漢／新北報導〕每年4、5月，台灣東北角百合盛放美景令人迷醉，但近年受到人為刻意摘採影響，只能在懸崖或陡峭山坡才能見到百合迎風搖曳的身影，新北市鼻頭國小和東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（風管處）連續第2年合作，在鼻頭角步道沿線種下千株原生種台灣百合，最快下個月起就會陸續綻放。

在地鼻頭里長王坤吉表示，早年鼻頭角步道一帶不止台灣百合，杜鵑也是開得滿山遍野，走在步道上遠眺山海美景，聞著空氣中淡淡的百合清香及杜鵑花香，實在很賞心悅目，可惜現在棲地遭破壞及人為過度摘採，盛放景象均已不復見。

為了重現每年4、5月百合花開的春天盛事，鼻頭國小與風管處連續第2年合作，在鼻頭國小山坡及鼻頭角步道沿線復育原生種台灣百合，今年除了種植千株百合，也灑下逾萬棵百合種子，使百合隨風飄逸四處生長。

今年將畢業的6年級學生陳郁嫻說，百合被遊客摘掉，就再也看不到了，希望大家來看百合就好，不要動手，畢業後也能來看百合盛放的景象。

鼻頭國小校長陳玉芳表示，百合在懸崖峭壁上克服強風驟雨侵襲努力生長，象徵著堅忍不拔的品格精神。

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  • 鼻頭國小和風管處連續第2年合作，在鼻頭角步道沿線種下千株原生種台灣百合，最快下個月起就會陸續綻放。（記者林欣漢攝）

    鼻頭國小和風管處連續第2年合作，在鼻頭角步道沿線種下千株原生種台灣百合，最快下個月起就會陸續綻放。（記者林欣漢攝）

  • 小朋友開心灑下百合種子，期盼百合盛放美景重現。（記者林欣漢攝）

    小朋友開心灑下百合種子，期盼百合盛放美景重現。（記者林欣漢攝）

  • 鼻頭國小師生在山坡上種下百合花。（記者林欣漢攝）

    鼻頭國小師生在山坡上種下百合花。（記者林欣漢攝）

  • 百合種子。（記者林欣漢攝）

    百合種子。（記者林欣漢攝）

  • 百合的果莢。（記者林欣漢攝）

    百合的果莢。（記者林欣漢攝）

  • 小朋友親手復育百合。（記者林欣漢攝）

    小朋友親手復育百合。（記者林欣漢攝）

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