找回盛放美景 鼻頭國小復育千株百合
2017-03-02 11:50
大小朋友合力在山坡上種下百合。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／新北報導〕每年4、5月，台灣東北角百合盛放美景令人迷醉，但近年受到人為刻意摘採影響，只能在懸崖或陡峭山坡才能見到百合迎風搖曳的身影，新北市鼻頭國小和東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（風管處）連續第2年合作，在鼻頭角步道沿線種下千株原生種台灣百合，最快下個月起就會陸續綻放。
在地鼻頭里長王坤吉表示，早年鼻頭角步道一帶不止台灣百合，杜鵑也是開得滿山遍野，走在步道上遠眺山海美景，聞著空氣中淡淡的百合清香及杜鵑花香，實在很賞心悅目，可惜現在棲地遭破壞及人為過度摘採，盛放景象均已不復見。
為了重現每年4、5月百合花開的春天盛事，鼻頭國小與風管處連續第2年合作，在鼻頭國小山坡及鼻頭角步道沿線復育原生種台灣百合，今年除了種植千株百合，也灑下逾萬棵百合種子，使百合隨風飄逸四處生長。
今年將畢業的6年級學生陳郁嫻說，百合被遊客摘掉，就再也看不到了，希望大家來看百合就好，不要動手，畢業後也能來看百合盛放的景象。
鼻頭國小校長陳玉芳表示，百合在懸崖峭壁上克服強風驟雨侵襲努力生長，象徵著堅忍不拔的品格精神。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 百合
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 本田三一宅 變身茶藝展演空間
- 逾萬元大螢幕手機pk攝力 自拍不輸機王
- 離職警扮真警 騙走公司副總300萬
- 切入蘋果人臉辨識是誤會 浩鑫跌停
- 世新簽一中承諾書 王丹：別進這樣的大學
- 豆花妹體驗心得 楊一展胸膛很彈哦!
- 萬和美展 黃譓丞西畫兩度奪魁
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 勇！央視歷史劇奸臣名冊 驚見習近平等中共高層
- 虎科大機器人賽 首獎獎金10萬
- 八仙停業處分被法院撤銷？朱立倫這樣回應
- 氣溫恐驟降至9度 新北市府啟動防寒機制
- 桃園轉「黃燈」 夜間減壓供水
- 水上成功社區種玉米 毛蟲共生熱賣
- 中豐路改以段命名 居民意見兩極
- 《自由廣場》年金改革四點建議
- 《時尚舵手 再易手》1
- 戰況激烈差一席 通霄鎮農會總幹事恐翻盤
- 超噁！妙齡女前面提款 變態男在後露鳥打手槍…
- 草湖溪高灘地營造 盼年底動工
- 左膝韌帶傷重 雷帝無限期停賽 本季泡湯
- 經典賽》「高尺巨蛋很舒服」 神全期待台灣也有一座
- 張靜指司法官收賄 法務部：已發函要求提供事證
- 墨西哥網賽》喬帥揮別低潮 次輪對老冤家
- NBA》東冠前哨戰？ 綠衫軍I.湯瑪斯讓詹皇「大三元」白搭
- 一般戶老人假牙補助 投縣喊停
- 不滿水資源拿去做汽水 印度百萬商家抵制可口可樂
- 經典賽》明首場公辦熱身賽 江少慶先發登板
- 奧斯卡出包元凶再被爆出這照片 網友怒喊：停！
- 國防戰略定調：防衛固守 重層嚇阻
- 「千金小姐」淪性奴 G奶遭綑綁成肉粽
- 凱蒂掰了奧蘭多 發聲明堵謠言
- 安南土壤液化 地基改良灌漿不一
- 《小檔案》中豐路 非中壢到豐原
- 分手主因曝光！奧蘭多派對開把凱蒂分身
- 台中性平大會考 仿科舉考制過三關
- 潘裕文被嫌矮 買增高墊助陣
- 房貸餘額 連10月成長
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：找回盛放美景 鼻頭國小復育千株百合
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分