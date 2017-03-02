東港大鵬灣清除管筏 漁民拉白布條抗議
2017-03-02 11:55
東港南平里漁民拉白布條抗議。（記者葉永騫攝）
〔記者葉永騫／東港報導〕東港大鵬灣南平舊漁港將交給BOT廠商整體開發，今天鵬管處擬清除部分管筏，引起近百位漁民拉白布條抗議，漁民表示，沒有安置就要取締，難道要逼死漁民嗎？鵬管處則說明，已設立臨時碼頭安置，將和漁民再溝通。
東港南平里漁民在大鵬灣停泊捕魚有上百年的歷史，有執照的管筏有224艘，主要停泊在鵬灣跨海大橋的東方舊碼頭，現在被劃歸為遊憩用地，依規定大鵬灣國家風景區管理處必須清除陸上佔用物後交給BOT廠商整體規劃，鵬管處清查平日實際從事漁業的管筏不多，因此設置了一個臨時碼頭可以容納約30艘漁船停泊，陸上也有腹地可以放置管筏，並從去年起開始和縣府及當地漁民溝通協調，希望漁民將管筏移到臨時碼頭，今天鵬管處更派出吊車準備清理破舊的無照管筏，引發漁民的不滿，近百位漁民在大鵬灣守護祖先土地南平自救會長趙營水、南平里長蕭崑池的帶領下在南平舊漁港碼頭拉白布條抗議，立委莊瑞雄助理黃禎祥、縣議員劉水復服務處主任張溢信都到場關切，警方也派員到場維持秩序。
趙營水表示，南平里漁民世代在大鵬灣捕魚，政府要把土地給財團運用，應該先闢建新漁港給漁民使用，不應該只做一個僅能容納30艘管筏的臨時碼頭，一旦颱風來侵，要漁民怎麼辦？這種做法要逼死漁民嗎？
鵬管處管理課長洪仁修說明，從去年起就已向漁民溝通、開過多次說明會，對於漁民的需求將會向上級反映並與縣府協調幫助漁民處理相關事務。
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東港大鵬灣舊漁港的管筏要被清除，引起漁民的反彈和抗議。（記者葉永騫攝）
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