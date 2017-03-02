否認論文抄襲 張正琪秀證據打臉台大

因涉嫌多篇論文造假遭解聘的台大教授張正琪，今打破沉默，出面喊冤，並出示證據表示無抄襲。（記者簡榮豐攝）

2017-03-02 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕涉嫌多篇論文造假的台大口腔生物科學研究所張正琪，上月24日遭教評會重懲。張正琪今召開記者會喊冤，出示證據強調自己沒抄襲。

遭台大解聘、撤銷教授證書，以及5年內不得向台大申請教職與研究計畫補助的張正琪，今打破沉默，偕律師召開記者會，出面澄清不實指控。

綜合媒體報導，張正琪指出，台大教評會共調查17篇論文，認定造假的有4篇。她解釋，2006年JNCI的論文，台大認定文中2處圖檔重複套用，但她已於去年11月18日完成勘誤，並經JNCI建議完成註記，並非抄襲；2008年JBC的論文，自己僅是潤飾英文的第3作者，而非台大指控的實驗指導者。

至於2013年CDD的論文，張正琪表示，台大認定有不同實驗的圖檔剪貼，但該篇並無任何剪貼與造假；同年另篇刊於Oral Oncol的論文，遭台大認定實驗結果、時序、圖檔資料涉及不實，但該篇文章並無勘誤、造假、抄襲，讓她質疑，「何來涉及不實」，要求台大教評會撤銷懲處，否則不排出收到公文後提出申覆，打行政訴訟。

另外，張正琪說，自己不僅遭到台大有史以來的重懲，這3個月來，還遭到13.8萬筆網友的誹謗言論，侵害她的名譽，讓她感到難過與不滿，已採取法律行動。