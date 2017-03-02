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垃圾費隨袋徵收 雲林部分地區將加入

2017-03-02  11:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕為進一步解決垃圾問題，環保署長李應元上會期於立院備詢時，承諾今年至少有1縣市開始推動垃圾隨袋徵收，李應元今天在立院證實，雲林縣非常積極，已經開始規劃。

面對垃圾問題，李應元去年12月於立院備詢時指出，最快今年至少有1個縣市推動，會先從都會區縣市辦理，但考量城鄉差距跟垃圾處理的便利程度，必須因地制宜、分段分區實施。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，垃圾費隨袋徵收主要會先以都會型區域做為討論標的，目前因為雲林沒有焚化爐，垃圾問題比較迫切，所以斗六、斗南等都會區已經開始規劃，最快今年內會提出明確計畫。

賴瑩瑩也說，其餘先前曾提及有興趣的地區，如基隆、新竹，則還在評估中。站在環保署鼓勵的立場，有意願進行垃圾費隨袋徵收者，前置作業的相關經費，包括稽查人力、垃圾袋製作、銷售布點等經費，都會酌予補助。

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  • 環保署長李應元今天在立院證實，雲林已經開始規劃推動垃圾隨袋徵收。（資料照，記者林國賢攝）

    環保署長李應元今天在立院證實，雲林已經開始規劃推動垃圾隨袋徵收。（資料照，記者林國賢攝）

  • 垃圾費隨袋徵收，雲林部分地區將加入。（記者楊綿傑攝）

    垃圾費隨袋徵收，雲林部分地區將加入。（記者楊綿傑攝）

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