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販賣機「仙麗兒小姐」也神到？ 鄉民太強起底她的身分

還記得販賣機上的女孩嗎？（圖擷取自PTT）

2017-03-02  14:00

〔即時新聞／綜合報導〕出門在外忘了帶衛生紙，總會「求救」公廁外的面紙販賣機，販賣機上總帶著微笑的女孩「仙麗兒小姐」，有鄉民好奇上網「神人」，沒想到還真的疑似搜出她的真實面目，這強大的搜尋能力，也讓鄉民們忍不住驚呼「這個真的神，跪了！」

面紙販賣機上的宣傳照片，總會看到一名女孩有著烏黑短髮、露出甜美微笑，手上拿著衛生紙宣傳，其畫面相信深植不少人心中；有鄉民在PTT表特版發文，詢問「仙麗兒小姐」是誰？沒想到另有鄉民神到了！

該名鄉民表示，他先到仙麗兒官網搜尋，又查到該公司負責人是位女性，從眉型、鼻子、嘴巴、臉型、年紀比對後，認為該負責人就是當年的仙麗兒小姐。

其他鄉民見狀後，也大讚「這太強了」、「太神了 這也找得到XD」，但也有鄉民質疑，他找錯人，認為仙麗兒小姐本名應叫顏宏珊，當年拍過戲劇還有不少MV與廣告，不過沒多久就消失在螢光幕前。

有鄉民推測，販賣機的女孩就是公司負責人。（圖擷取自PTT）

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