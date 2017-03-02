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國小職業試探教育 小學生最想做的是…

小小烘焙師是小朋友最喜歡體驗的活動。（記者翁聿煌攝）

2017-03-02  11:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕蘆洲區成功國小推動職業試探教育，體驗活動包括「小小烘焙師」、「小小攝影師」、「黏土小舖商業設計」、「APP設計應用」、「花草調製好茶師」、「光療美甲DIY」等職科，事後還做學童興趣排行統計，發現小朋友對「小小烘焙師」興趣最高，其次是「APP設計應用」，可看出學生仍以貼近生活及時下較夯的產業為優先選擇。

成功國小校長蕭惠文說，學校相信安排多元探索課程有助學生發掘興趣，「做了不知道會不會有改變，但不做一定不會有改變，只要是對孩子有幫助的那怕只有0.1%的改變也要努力去做」。

因此校方獲得家長會支持並與醒吾科技大學職業教育資源橋接，激發學生對職業的理解與興趣，盼藉此引導學生「走出自己喜歡的路，而非走別人羨慕的路」。

醒吾科大相關科系專長教師引導小朋友認識職業並體驗，並且讓小朋友嘗試從商品設計、製作、定價了解商業活動，也讓小朋友更清楚各行各業的甘苦。

蕭惠文說，體驗活動成品展示供學生彼此觀摩學習，回到班級後向其他同學分享，說明自己設計的發想、創意或成果，另外學校並在圖書館安排職業達人相關書籍展覽，延伸學生接觸的廣度與深度，找尋下一個職業達人。

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  • APP程式設計也很受小朋友歡迎。（記者翁聿煌攝）

    APP程式設計也很受小朋友歡迎。（記者翁聿煌攝）

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