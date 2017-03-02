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簽「一中同意書」挨批 世新大學澄清

2017-03-02  11:52

〔即時新聞／綜合報導〕世新大學遭爆為讓中國學生到校就讀，竟簽署「一中同意書」，保證課程內容不涉及「一中一台」、「台灣獨立」、「兩個中國」等議題，引起外界猛烈批評。世新大學公共事務長葉一璋出面澄清，該同意書僅是中方希望個別學生學習時不要牽涉到政治議題，並非校對校的交流。

葉一璋表示，他們所簽署的並非所謂的「一中承諾書」，主要是中方的學校為保障個別學生，不希望他們來台就學時，課程中有牽涉到政治敏感議題，才會簽署這樣的同意書，他強調，這並非校對校之間的協議，而是個別學生有這方面的需求，如果沒有承諾，中生可能就無法來台就讀。

但這樣的舉動已經引發教育部的關注，教育部長潘文忠今日表示，依兩岸人民關係條例第33條規定，我國學校與中國學校締結聯盟或為書面約定的合作行為，應先向教育部申報，世新大學未向教育部申報，已違反兩岸人民關係條例規定，教育部將深入了解究責，並同時函發各校再次提醒守法。

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  • 世新大學因簽署「一中同意書」引發各界批評。（資料照，記者廖振輝攝）

    世新大學因簽署「一中同意書」引發各界批評。（資料照，記者廖振輝攝）

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