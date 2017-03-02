機場捷運首發 通勤族大讚方便！
2017-03-02 11:17
機場捷運今天通車，A8長庚醫院站出現許多學生與上班族。（記者余瑞仁攝）
〔記者余瑞仁／桃園報導〕機場捷運今天終於正式營運，首發車清晨6點發出，主要車站之一的A8長庚醫院站早上出現不少學生與上班族要搭乘捷運前往台北，站務人員也在車站出口處發送通車禮「乖乖」。住在桃園龜山區的陳先生表示，以往他是搭乘公車通勤，機捷試營運時曾搭乘捷運，到台北的時間真的快多了，對於機捷的通車營運期待很久了，以後會購買定期優惠票成為捷運通勤族。
機捷通車營運，今天起1個月有5折的優惠票價，記者實地走訪A8長庚醫院站，過去試營運期間的人潮已不復見，取而代之的是學生、上班族與前來長庚醫院看病、探病的民眾，今天上午捷運站內往台北方向的月台，每班次約可搭載近百人，但與前兩天試乘時的擁擠相較，車廂內都還有空座位，顯示運量仍有待提升。
與長庚醫院站相鄰的A8林口站，因為周遭住宅大樓眾多，上午也出現不少上班族搭乘捷運要前往台北，但往桃園機場方向就沒幾個人搭乘；而A7體育大學站，捷運月台幾乎可用「空蕩」來形容。
對於提升捷運運量，桃園市長鄭文燦上午率團從A8站出發前往台北參加通車典禮時表示，市府會增加捷運站的公車轉乘路線與班次，也在多處捷運站設置YouBike站點，希望吸引更多民眾來搭乘這個綠色的大眾捷運系統，增加機捷的運量。
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