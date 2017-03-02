台南好味入鏡來 首獎10萬元
2017-03-02 11:16
台南美食炒鱔魚。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市106年公用頻道影片徵件開始囉！今年度以「古都好味」為主題，廣邀全國對影像創作有興趣民眾，以「城市百味」為核心，台南作為拍攝場域，融合在地生活、歷史、產業、人文等各種元素，劇情、紀錄、動畫等類型影片創作，挖掘獨一無二的「台南味」，首獎10萬元。
新聞處表示，徵件活動每年題目的選定，都是希望大家能用鏡頭去探索這座城市內精采多元的常民故事，一座城市的魅力是因擁有值得回憶的過往，同時也擁有值得記錄的此刻，這是城市生命力的源頭活水。
新聞處表示，今年以「城市百味」探索主題，無論是顯而易知的滋味、氣味、歷史的氛圍或人情之味，都是屬於城市的「味」，台南在三百多年歷史脈絡的滋養下，孕育最獨一無二的城市地景、生活樣態與人文風情。
徵件採三階段式，「企畫初審」、「創作工作坊與拍攝製作」以及「決審及成果發表」，凡是入圍企畫初審且有能力完成作品，將先發兩萬元作為支持獎金；而工作坊則有來自不同專業領域的影像師資，協同指導完成決選作品，競逐首獎10萬元的榮耀；報名自即日起至4月15日，將在5月公告初審入選名單。
台南美食肉臊飯。（記者洪瑞琴攝）
台南美食擔仔麵。（記者洪瑞琴攝）
台南美食鱔魚意麵。（記者洪瑞琴攝）
單車遊騎漫步，古都好品味！（記者洪瑞琴攝）
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