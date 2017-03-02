考招連動爭議 全教總：新型學測不應5選4
〔記者林曉雲／台北報導〕招聯會於2月23日決議新型學測將採5科選4科，全國教師工會總聯合會今天召開記者會抨擊招聯會仍然迷信大考筆試愈多科愈好，全教總副秘書長兼高級中等學校委員會主委黃致誠表示，招聯會無視高中新課綱課程選修的適性多元，也不利於教師教學創新與學生探索，仍是考試領導一切，學生一樣被逼著要「科科讀」。
大考每年影響10多萬名高中考生和其家庭，黃致誠表示，在考試引導教學下，大學考招是落實107新課綱、多元選修、適性探索等人才培育的重要關鍵，考招新方案要走出一元標準化測驗的考試思維，走向可以引導學生適性多元的未來。
黃致誠表示，招聯會主張學測X採5選4，將嚴重傷害新課綱的落實，以招生思維凌駕高中教育發展，全教總主張不應考4科，而應改為5選3科。若大學採計4科，只有社會或自然1科之差，會是5科全考的局面，考科數仍高達10科，大考筆試壓力若不減輕，一則學生難有餘力發展學習歷程P，再則學校也難以發展多元適性的選修課程。而如採5選3，學生不會科科讀，有利學生適性探索，發展自己的興趣性向，思考自己的大學生涯進路。
此外，黃致誠表示，學習歷程應參採完整6學期，申請入學則應延後至高三下學期結束後再進行，因為學習歷程參採6學期，才可解決學生高三下學習干擾與不完整的亂象。如能重視學生學習歷程，才能落實多元選修的課程安排、培養學生多元實作能力、彰顯學生多元學習特質。而且學生學習歷程是以學校為單位去展現學生特質，在升學機會上讓偏鄉與弱勢學校有機會被大學看見，而改變過去以大考筆試主導下的一元化標準，不利偏鄉學生在聯考成績上落差。
全教總理事長張旭政也表示，大學應設專責招生辦公室，提升審查學習歷程P的公平與品質，學習歷程是此次大學考招變革的重要關鍵，呼籲大學端要重視P的審查，才能落實適性多元選才的意義和效果，過去大學只依賴大考成績來錄取學生，並不了解高中的課程教學和學生學習樣貌，大學招生思維需要改變，設立專責招生辦公室才可有效統籌招生的行政工作及策略分析，同時和高中端保持連繫，促進高中和大學間彼此的認識和連結。
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