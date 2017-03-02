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髒冷氣團36小時突襲！彭啟明：入夜、明晨最冷

彭啟明提醒，這波冷氣團是乾冷髒空氣，入夜後和明天清晨感受最強烈。（圖擷取自彭啟明臉書）

2017-03-02  11:12

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家彭啟明提醒，這波冷氣團是乾冷髒空氣，入夜後和明天清晨感受最強烈，提醒民眾注意！

彭啟明在臉書上表示，今天白天中部以北回溫有限，北部約15至16度，中南部較晚受到影響，但也是會有冷的感覺，比昨天略降個3至5度，今天晚上入夜到週五清晨，是這波冷空氣威力最強的時候，中部以北空曠地區有機會隨著入夜後的輻射冷卻，降到接近10度上下。

彭啟明提醒，這波冷空氣除了偏乾冷，也攜帶許多中國東岸大氣污染物南下，已有不少測站開始進入到敏感族群是不健康等級，今天外出除了穿著注意外，務必要攜帶口罩，減少不必要的戶外活動。

彭啟明說，這波冷空氣類似突襲式的南侵，前後影響時間不到36小時，雖然不是很久，但前後天氣落差頗大；他強調，這波冷空氣最強時間點會今天晚上入夜到週五清晨間，週五白天就會陸續緩和，會緩回溫到週末。

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