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綠委要求農地管地不管人 林聰賢：農地農用是原則

2017-03-02  10:49

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會主委林聰賢上任後，擺脫不了農舍議題。更多次被問到是否要繼續針對農舍，進行「農業發展條例」的修正。今天上午林聰賢首次到立院經濟委員會備詢，再度被立委問及農舍議題。

民進黨立委黃偉哲為林聰賢被稱為「最會蓋農舍的縣長」抱屈，法有民定，申請建照能不准嗎？但也對於林聰賢跟媒體說，提高農民收入以改善農舍亂象，質疑農民有收入就不會想賣農地嗎？

林聰賢說，保障安全農地，提高糧食自給率，有助留住農地，憲法也不可能規定不能買賣。

民進黨立委陳明文表示，農發條例已對農民清楚定義，國民黨時期想要重新定義農民是不對的，農地管理應管地不管人，農地所有權人是誰不管，該管的是農舍亂象。

陳明文說，北部農舍和南部農舍的管理不能一體適用，北部農舍都蓋得很豪華，南部不是這樣，農舍就是農民在住的，所以不該混為一談、一體適用。他認為要去管這些農舍，應從地方政府著手，違法使用就斷水斷電。所以農委會立法應原則清楚，農地農用、管地不管人。

陳明文更指出，農發條例是要讓農地能夠活絡，再去修法恐影響南部農民權益。

他更提到，嘉義縣大部分都是耕地，比建地多5倍，民眾從農近6成，如果劃成特農區，民眾一輩子都要從農，以後就不可能變成信義計畫區一坪1百萬的土地，就是從事農業。

陳明文提出具體建議，嘉義、雲林都是典型農業縣，應成立「雲嘉農業特區基金」，比照「離島建設條例」，專門拉抬提升雲嘉主要糧倉縣份的農業。強調未來雲嘉是農業重鎮，如何照顧兩縣農業、讓農業發展。

林聰賢強調不會改變農地農用規劃，而新農進入，沒有土地也沒有辦法從農，因此還是要可以流動的。農地農用的精神要維護，從事農業、有住宅的需求才叫農舍。

林聰賢也提到，像是農會會員和農業保險資格，未來都應重新調整，做好農業經營，才能確保農地農用。

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  • 林聰賢首次到立院經濟委員會備詢，再度被立委問及農舍議題。（資料照，記者吳欣恬攝）

    林聰賢首次到立院經濟委員會備詢，再度被立委問及農舍議題。（資料照，記者吳欣恬攝）

  • 立委陳明文說，北部農舍和南部農舍的管理不能一體適用。（記者吳欣恬攝）

    立委陳明文說，北部農舍和南部農舍的管理不能一體適用。（記者吳欣恬攝）

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