綠委要求農地管地不管人 林聰賢：農地農用是原則
〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會主委林聰賢上任後，擺脫不了農舍議題。更多次被問到是否要繼續針對農舍，進行「農業發展條例」的修正。今天上午林聰賢首次到立院經濟委員會備詢，再度被立委問及農舍議題。
民進黨立委黃偉哲為林聰賢被稱為「最會蓋農舍的縣長」抱屈，法有民定，申請建照能不准嗎？但也對於林聰賢跟媒體說，提高農民收入以改善農舍亂象，質疑農民有收入就不會想賣農地嗎？
林聰賢說，保障安全農地，提高糧食自給率，有助留住農地，憲法也不可能規定不能買賣。
民進黨立委陳明文表示，農發條例已對農民清楚定義，國民黨時期想要重新定義農民是不對的，農地管理應管地不管人，農地所有權人是誰不管，該管的是農舍亂象。
陳明文說，北部農舍和南部農舍的管理不能一體適用，北部農舍都蓋得很豪華，南部不是這樣，農舍就是農民在住的，所以不該混為一談、一體適用。他認為要去管這些農舍，應從地方政府著手，違法使用就斷水斷電。所以農委會立法應原則清楚，農地農用、管地不管人。
陳明文更指出，農發條例是要讓農地能夠活絡，再去修法恐影響南部農民權益。
他更提到，嘉義縣大部分都是耕地，比建地多5倍，民眾從農近6成，如果劃成特農區，民眾一輩子都要從農，以後就不可能變成信義計畫區一坪1百萬的土地，就是從事農業。
陳明文提出具體建議，嘉義、雲林都是典型農業縣，應成立「雲嘉農業特區基金」，比照「離島建設條例」，專門拉抬提升雲嘉主要糧倉縣份的農業。強調未來雲嘉是農業重鎮，如何照顧兩縣農業、讓農業發展。
林聰賢強調不會改變農地農用規劃，而新農進入，沒有土地也沒有辦法從農，因此還是要可以流動的。農地農用的精神要維護，從事農業、有住宅的需求才叫農舍。
林聰賢也提到，像是農會會員和農業保險資格，未來都應重新調整，做好農業經營，才能確保農地農用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 不滿水資源拿去做汽水 印度百萬商家抵制可口可樂
- 三月旅遊淡季 高雄巨蛋旅展「殺很大」
- 《自由廣場》期待一份合理可行的「四年期國防總檢討」
- 危險老屋重建 產值估2.7兆
- 《自由廣場》《青年論政》陳添枝，總統的話你有在聽嗎？
- 張靜︰向90％至95％不收錢司法官道歉
- adidas Originals東京青春 都會時髦
- 漢光兵推13年首度破例！傳美現役將官進衡山指揮所
- 台日對抗賽》王柏融砲轟日本王牌 震撼藤浪晋太郎
- 百貨食尚泰精采 舌尖層次豐富
- 拍AV還要先修班 I乳女優初上陣叫不停
- 籃網盼中止16連敗、騎士戰塞爾提克 今日賽事預告與轉播
- 保健食品誇很大 麗基被罰75次
- 育人學童種花義賣 幫同學圓夢
- 斗六市收垃圾 今起提早半小時
- 做愛抵律師費？公益律師 認買春不認白嫖
- 遭控謀殺金正男 越女喊冤「我沒罪」
- 中信銀信用卡 刷卡金額掉到第三
- 台股開盤上漲65.79點 報9740.57 點
- 萬和美展 黃譓丞西畫兩度奪魁
- 〈實現我的旅遊夢〉沙漠魅惑 艾本哈都城寨─摩洛哥
- 三強爭港特首 1194名選委決定
- 高雄》輕軌變捷運 爭設高捷「新環線」
- 鄭麗君：設專責組織 助留存轉型正義資料
- 基隆中正公園 遊客怨狗黃金多
- 539萬戶受薪族 最快明年享減稅
- 台東社會宅動土 明年中完工
- （影音）TWICE飆速跳《Knock Knock》 網友驚見她超胸
- 首爾高尺巨蛋 洋溢經典味
- 花況不佳 學者：應提早培株施肥
- 沖繩拍婚紗 阿布1次娶2個女人
- NBA》慘！七六人又有人報銷 這次換「推特王」恩比德
- 彭淮南︰台幣動態穩定 非不公平競爭
- 經典賽》人工草皮和「吃球」 台灣球員攻蛋兩大挑戰
- 《CEO控詐2500萬》讓10富商暈船 飯局妹50萬交保
- 統整全台45處不義遺址 鄭麗君：讓下一代更瞭解歷史
- 侍JAPAN輸中職 日媒頭版說屈辱
- 帶妻祕飛泰國做試管 中國第一狗仔反遭偷拍
標題：綠委要求農地管地不管人 林聰賢：農地農用是原則
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email