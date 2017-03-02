迪士尼卡通首見「男男吻」 網友看法很兩極.....
2017-03-02 11:08
迪士尼卡通《公主闖天關》的片段之中，出現了「男男吻」的畫面，引起網友討論。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼卡通影集《公主闖天關》在近日播出的片段之中，首度出現了「男男吻」的畫面，引起美國網友們的討論，有人稱讚、也有家長批評。
美國媒體HuffPost Entertainment在臉書頁上PO出這則訊息，引來正反兩派的網友。支持的網友表示：「做得好！」、「太好了，有同性傾向的孩子看到這樣的片段會有連結感的」、「太棒了，為了愛！」、「這樣很好，不過孩子們可能根本沒有注意到」、「噢，我覺得這樣真的很可愛」。
一名家長則回應：「我不需要迪士尼或其他卡通來教導我的小孩關於同性戀的事，請把這個議題留給我們這些家長自己處理吧！」這位家長強調，他並不是反對同性的性傾向，他只是希望能由自己親自去教育孩子，而不是透過卡通。
另一位家長則說，他不會再去迪士尼的企業消費，卻遭網友回嗆「無所謂，我們會代替你消費」。也有反對這樣片段的網友認為，迪士尼卡通應該被下架、遊樂園應關閉。
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