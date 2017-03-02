台大論文造假案 教長允諾2週作出調查結果

台大被解聘教授郭明良團隊論文造假案，立委柯志恩要求教長表態何時有調查結果？教長潘文忠答詢時允諾，3月中旬會作出調查結果。（記者林曉雲攝）

2017-03-02 10:36

〔記者林曉雲／台北報導〕台大被解聘教授郭明良團隊論文造假案，立委柯志恩今天質疑教育部的調查和台大的調查有什麼不一樣？何時會對作出調查和處分，要求教育部長潘文忠表態。潘文忠答詢時表示，教育部已展開複審程序，客觀公正是教育部的堅持，他允諾會在3月中旬作出調查結果和處分。

柯志恩表示，台大的調查已聘請國內外相關領域學者，高手盡出，也強調公正客觀，教育部的調查和台大的調查有何不同？

潘文忠表示，學術審查非常專業，教育部審慎聘請複審委員，公正客觀是重點，將會和科技部共同釐清台大一案相關研究人員的責任，台大是當事學校，教育部是主管機關，他會採最高標準。

對於柯志恩追問台大校長楊泮池是否應負行政責任，潘文忠並未回答。