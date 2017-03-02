台大論文造假案 教長允諾2週作出調查結果
2017-03-02 10:36
台大被解聘教授郭明良團隊論文造假案，立委柯志恩要求教長表態何時有調查結果？教長潘文忠答詢時允諾，3月中旬會作出調查結果。（記者林曉雲攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕台大被解聘教授郭明良團隊論文造假案，立委柯志恩今天質疑教育部的調查和台大的調查有什麼不一樣？何時會對作出調查和處分，要求教育部長潘文忠表態。潘文忠答詢時表示，教育部已展開複審程序，客觀公正是教育部的堅持，他允諾會在3月中旬作出調查結果和處分。
柯志恩表示，台大的調查已聘請國內外相關領域學者，高手盡出，也強調公正客觀，教育部的調查和台大的調查有何不同？
潘文忠表示，學術審查非常專業，教育部審慎聘請複審委員，公正客觀是重點，將會和科技部共同釐清台大一案相關研究人員的責任，台大是當事學校，教育部是主管機關，他會採最高標準。
對於柯志恩追問台大校長楊泮池是否應負行政責任，潘文忠並未回答。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 宮藤官九郎精選 金馬奇幻影展獻映
- Twinko脫惹！排排站全裸 尺度辣翻
- 台東農會理監事改選 東區農理事長未連任
- 高球》旅美業餘好手俞俊安 贏得NCAA個人冠軍
- 《自由廣場》CBI盾徽頻繁出現的暗示？
- 畫面宛如「外星怪物」 巨型蜘蛛蟹遷徙好嚇人
- 資遣不適任員工用錯法條 老闆還得再付錢
- 漢光兵推13年首度破例！傳美現役將官進衡山指揮所
- 勇！央視歷史劇奸臣名冊 驚見習近平等中共高層
- 台東社會宅動土 明年中完工
- 《小檔案》中豐路 非中壢到豐原
- 社子島標案說明會 里長：不尊重民意
- HBL決戰小巨蛋／誰來破解 南山必殺技
- 做愛抵律師費？公益律師 認買春不認白嫖
- 原民藝術求精進 玉里高中3生錄取高師大專班
- 侯怡君猴急求愛 讚莊凱勛好身材
- 總統補提名監委名單 藍營批：赤裸裸的酬庸
- 保台化 傳林全付出千億元籌碼
- 分手主因曝光！奧蘭多派對開把凱蒂分身
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Hung decries Chiang removals
- 醋夫把妻燒成火球 害她命危恐截肢
- 清桃辦春酒 新歡舊愛鬥陣
- 徵集國民黨政治檔案 政院尋解套方案
- 遠傳今限定 禾聯50吋電視免萬元
- 中居正廣爆禿頭危機 打算剃光頭見人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》PAC-3 missiles deployed to east coast
- adidas Originals東京青春 都會時髦
- 水表後裝抽水馬達 水公司：違規
- 台日對抗賽》歷史一勝後大敗 日球迷這樣評論台灣
- 高雄鴨隻傳疫情 公園餵鳥最高罰6000元
- 凍齡港姐富豪夫設靈 乾哥張學友偕妻弔唁
- 農會大戰 莊派大勝奪回士林區
- 不滿水資源拿去做汽水 印度百萬商家抵制可口可樂
- 社論》也談總統的白髮
- 帶妻祕飛泰國做試管 中國第一狗仔反遭偷拍
- 台東環盟北上取經 成立零垃圾教育中心
- 遇網路酸言 唐鳳「擁抱小白」
- 三強爭港特首 1194名選委決定
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台大論文造假案 教長允諾2週作出調查結果
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分