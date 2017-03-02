| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高球》旅美業餘好手俞俊安 贏得NCAA個人冠軍
 首頁 > 生活

台大論文造假案 教長允諾2週作出調查結果

台大被解聘教授郭明良團隊論文造假案，立委柯志恩要求教長表態何時有調查結果？教長潘文忠答詢時允諾，3月中旬會作出調查結果。（記者林曉雲攝）

2017-03-02  10:36

〔記者林曉雲／台北報導〕台大被解聘教授郭明良團隊論文造假案，立委柯志恩今天質疑教育部的調查和台大的調查有什麼不一樣？何時會對作出調查和處分，要求教育部長潘文忠表態。潘文忠答詢時表示，教育部已展開複審程序，客觀公正是教育部的堅持，他允諾會在3月中旬作出調查結果和處分。

柯志恩表示，台大的調查已聘請國內外相關領域學者，高手盡出，也強調公正客觀，教育部的調查和台大的調查有何不同？

潘文忠表示，學術審查非常專業，教育部審慎聘請複審委員，公正客觀是重點，將會和科技部共同釐清台大一案相關研究人員的責任，台大是當事學校，教育部是主管機關，他會採最高標準。

對於柯志恩追問台大校長楊泮池是否應負行政責任，潘文忠並未回答。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台大論文造假案 郭明良論文造假案
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：台大論文造假案 教長允諾2週作出調查結果


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.