中捷工程又出事... 鐵條「大噴發」砸中休旅車

台中市文心路的捷運工程發生鐵條墜落意外。（圖擷取自爆料公社）

2017-03-02 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕台中捷運相關工程目前仍在進行中，不過有網友直擊，今日在台中市文心路的捷運工程附近發生鐵條墜落意外，讓路過民眾嚇傻。

有網友在臉書社團「爆料公社」指出，今天開車行駛到台中文心路的捷運施工處時，發現吊車沒把鐵條綁好就將其吊起，結果「整個大噴發」，甚至還砸中一台黑色休旅車和一台摩托車，所幸無人受傷。

這段驚險過程也讓許多網友議論紛紛：「每次在文心路開車都不心安啊…」、「我都盡量避免走文心路，會莫名的一直往上看。」、「台中捷運到底要出多少事...」、「螺絲好像一直沒緊過...」