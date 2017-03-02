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50多名警察進輔大抓4學生 綠委：誰要求的？

2017-03-02  10:24

〔記者林曉雲／台北報導〕立委吳思瑤今天在立法院教委會質詢時，關注有學生在228噴漆或鋸蔣介石銅像行為。她表示，一個台灣有兩種對待，輔大讓50多名警察對付4個學生，但中山大學校長鄭英耀卻非常進步，認為學生噴漆蔣介石銅像是一種學習，教育部不能只推說校園自主，讓各校自由決定如何處理轉型正義作為，而應正視這是人權教育的過程。

教育部長潘文忠表示，在民主國家中，象徵威權的意識或圖騰是不適宜的，從教育觀念來看，輔大讓警察抓學生並不是好事。

吳思瑤是輔大校友，關注母校發生的事。她表示，依立法院決議，教官應循序漸進離開校園，但輔大現在還有20多名教官，當4名學生鋸蔣介石銅像行為時，輔大教官和駐衛警無法處理嗎？這4名學生是造成多緊急的危害？輔大必須要引入優勢警力入校抓學生，此顯示輔大欠缺校園安全機制。

潘文忠答詢時坦言，他並未深入了解輔大一事。引發吳思瑤抨擊：「事發兩天，你應該去了解。」吳強調，台灣是民主社會，不是威權時代，言論自由在校園是至高無上的，不應該隨意引入警察去打擊言論自由，她要追究輔大「是誰」要求50多名警察進入校園抓學生，她並要求教育部對於轉型正義，應建立一致性的機制。

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  • 輔仁大學校園內蔣介石銅像被破壞。（資料照，記者李雅雯攝）

    輔仁大學校園內蔣介石銅像被破壞。（資料照，記者李雅雯攝）

  • 一個台灣兩種對待，綠委吳思瑤今天質詢時抨擊輔大引入50多名警察抓4名學生，肯定中山大學校長鄭英耀非常進步。（記者林曉雲攝）

    一個台灣兩種對待，綠委吳思瑤今天質詢時抨擊輔大引入50多名警察抓4名學生，肯定中山大學校長鄭英耀非常進步。（記者林曉雲攝）

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