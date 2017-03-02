書桌外面賣2000多元 台南藏金閣僅999元

2017-03-02 10:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局藏金閣為宣導資源回收零廢棄理念，讓民眾不必競標也可以買到合適的課桌椅，特推出平價組合式書桌，每組售價僅999元。

環保局表示，藏金閣每月拍賣活動除了二手家具及腳踏車廣受民眾喜愛外，課桌椅更是民眾首選競標商品，只要推出即銷售一空。為擴大為民服務，讓民眾不必在拍賣日參與競標即可購買到合適的書桌，特挑選由台南市家具商業同業公會所捐贈全新的組合式書桌，在平日藏金閣上班時間（上午8點到下午5點）提供民眾購買。

環保局說，藏金閣推出的組合式書桌，每組4件組合（含桌椅、椅子、置物架及抬燈），每組售價僅999元，前來購買的民眾覺得很划算，在賣場看到每組售價要2000多元，來藏金閣購買千元有找。

環保局表示，組合式書桌很適合學校、團體或家庭使用，有需求的民眾或機關團體請把握機會前來購買。（藏金閣地址：台南市東區府東街41巷6號）