| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高球》旅美業餘好手俞俊安 贏得NCAA個人冠軍
 首頁 > 生活

高鐵清明假期加開181班列車 3/4開放購票

2017年清明假期4天連假，台灣高鐵為服務旅客出遊及返鄉需求，於3月31日至4月5日規劃「清明假期疏運」，加開南下79班、北上102班列車，6天總計有994班次列車提供旅運服務。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-03-02  10:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕2017年清明假期4天連假，台灣高鐵為服務旅客出遊及返鄉需求，於3月31日至4月5日規劃「清明假期疏運」，加開南下79班、北上102班列車，6天總計有994班次列車提供旅運服務。旅客可於3月4日凌晨0點起，透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機訂票。

高鐵公司表示，清明假期疏運期間將持續提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計359班次列車適用「早鳥優惠」，約佔總班次數36%。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

此外，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案；但「平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

高鐵公司表示，依據清明假期旅運需求，各車次都規劃3至5節自由座車廂，同時建議往返內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地旅客，可就近多利用高鐵南港站上下車，節省時間更便利。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 清明假期 疏運 高鐵
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：高鐵清明假期加開181班列車 3/4開放購票


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.