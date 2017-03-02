高鐵清明假期加開181班列車 3/4開放購票

2017年清明假期4天連假，台灣高鐵為服務旅客出遊及返鄉需求，於3月31日至4月5日規劃「清明假期疏運」，加開南下79班、北上102班列車，6天總計有994班次列車提供旅運服務。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-03-02 10:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕2017年清明假期4天連假，台灣高鐵為服務旅客出遊及返鄉需求，於3月31日至4月5日規劃「清明假期疏運」，加開南下79班、北上102班列車，6天總計有994班次列車提供旅運服務。旅客可於3月4日凌晨0點起，透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機訂票。

高鐵公司表示，清明假期疏運期間將持續提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計359班次列車適用「早鳥優惠」，約佔總班次數36%。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

此外，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案；但「平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

高鐵公司表示，依據清明假期旅運需求，各車次都規劃3至5節自由座車廂，同時建議往返內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地旅客，可就近多利用高鐵南港站上下車，節省時間更便利。