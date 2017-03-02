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自來水塑化劑超標 李應元：水災風災後加強檢測

2017-03-02  09:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕自來水中塑化劑濃度傳出檢測超標，甚至超過世界衛生組織標準，環保署長李應元今日至立院衛環委員會備詢前受訪表示，對於風災、水災後的水質都會將強檢測，以確實維護國民健康。

環保署去年委外檢測自來水水質的報告中顯示，抽檢全台22座淨水場，嘉義蘭潭及台南楠玉兩處，塑化劑DHEP超過世界衛生組織（WHO）建議限值0.008ppm，分別達0.00866ppm及0.0111ppm，引起健康疑慮。

李應元今於立院業務報告前說，水要符合健康、符合標準，這一定是環保署及台水公司的立場，但台灣因為水土保持的問題，比較容易造成汙染混濁，所以必須要在每次定期檢查，或風災、水災後都加強檢查，確認品質有所保障，這方面會持續做，也將更密集加強檢測，以維護國民健康為最高原則。

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  • 自來水中塑化劑濃度傳出檢測超標，環保署長李應元表示，對於風災、水災後的水質都會將強檢測，以確實維護國民健康。（資料照，記者謝武雄攝）

    自來水中塑化劑濃度傳出檢測超標，環保署長李應元表示，對於風災、水災後的水質都會將強檢測，以確實維護國民健康。（資料照，記者謝武雄攝）

  • 環保署長李應元。（記者楊綿傑攝）

    環保署長李應元。（記者楊綿傑攝）

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