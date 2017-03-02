台大論文造假案受關注 教長百頁報告未提學術倫理
台大論文造假案受關注，教育部長今赴立法院教委會業務報告，被質疑上百頁書面報告卻完全未提如何重整學術倫理。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕台大被解聘教授郭明良團隊論文造假案愈滾愈大，同團隊被判剝奪台大教授資格的張正琪今早在律師陪同下將首度召開記者會，全教總昨天也召開記者會呼籲台大校長楊泮池下台且教育部要正視此案，教育部長今天早上赴立法院教委會報告重點政策13項，上百頁書面報告及口頭報告書，竟支字未提台大論文造假案及學術倫理如何重整，引發教團批評教長潘文忠對重大爭議的「無感」或「閃避」的程度令人咋舌，期許教長不應只是國教執行長、而應是全面性的教長。
全國教師工會總聯合會理事長張旭政今表示，潘文忠的專長雖然是國教背景，不熟高教，但就像全教總多數會員是中小學教師，但一樣關注高教環境及學術倫理，不懂之處會向大學教授會員請教，身為教育部長、全國教育政策領航者，教育部也有高教幕僚，教長即使不懂也可以請教，期盼教育部長是全面性部長，而不是國教執行長，對於台大論文造假案等學術倫理、山頭主義等應進行改革，以免論文造假案事件一再發生，重傷台灣高教聲譽。
日前一份民調結果，教育部長潘文忠被選為內閣知名度最低的部長，教育部內對此解讀為正面，認為因無大爭議所以不被民眾熟知，但教育界人士憂心，正在推動的重大教育政策本應廣為民眾了解，把低知名度和無爭議畫上等號，恐只是為官的思維。
根據教育部書面報告，共有13項重點政策，其中在高等教育部分，第5項為深耕創新特色的高等教育，重申教育部推動「教學創新試辦計畫」，研訂高等教育創新轉型專法，成立轉型及退場基金，同時強化產學研合一等。
對於台大論文造假案，教育部日前宣稱已成立獨立調查小組重新判斷，目前尚無調查結果，另也將追回郭明良所獲頒的教育部學術獎獎章及60萬元獎金。
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