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日人祖先從台灣來到沖繩？ 日學者來台造船驗證

去年日媒曾報導，日本研究指出，日本大和民族的起源來自於3個史前遷徙路線。其中「沖繩路線」有可能是從台灣渡海前往沖繩群島。（圖擷自Twitter/smacdekasegu）

2017-03-02  09:11

〔即時新聞／綜合報導〕去年日媒曾報導一項研究指出，日本大和民族的起源來自於「對馬路線」、「北海道路線」、「沖繩路線」3個史前遷徙路線。其中「沖繩路線」的日人祖先有可能是從台灣渡海前往沖繩群島。日本國立科學博物館「人類史研究群長」海部陽介率團來台，建造史前模擬船，用以推測當時人從台灣航向沖繩的可能性。

去年日媒報導，日本國立科學博物館研究指出，日本大和民族的起源來自於3個史前外來遷徙路程，其中「沖繩路線」有可能是從台灣渡海登陸沖繩群島。去年媒體報導，海部陽介來到台灣，並在台東杉原海邊刺桐部落進行竹筏試航實驗計畫，以了解舊石器時代長濱文化人可否藉此方式航向沖繩。

《聯合報》報導，海部陽介與國立台灣史前文化博物館合作，推動「2017跨越黑潮復現3萬年前台灣沖繩之間航海探索計畫」，率領團隊擬以阿美族製作竹筏知識為基礎，並加入舊石器時代的工具限制，興建史前模擬船。

報導指出，海部陽介今天（3月2日）將與台東史前館簽約，於台東鄰近山區採集製船材料，並於6月初在台東海邊進行試航，預計2019年完成跨海航行計畫。

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