今晚氣溫急降 吳德榮：明晨低溫恐降至10度以下

前氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，預計今晚至明天清晨氣溫降至最低，台南以北沿海空曠地區將岀現10度，甚至更低的溫度。（圖截自氣象局）

2017-03-02 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，強烈大陸冷氣團南下，今天（2日）清晨氣溫約13、14度，淡水僅11.7度。前氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，今天入夜後氣溫將急速下降，預計今晚至明天清晨（3日）氣溫降至最低，台南以北沿海空曠地區將岀現10度，甚至更低的溫度。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，最新歐洲中期預報中心模擬顯示，預計今晚至明晨氣溫降至最低，台南以北沿海空曠地區將岀現10度，甚至更低的溫度，白天氣溫回升，但入夜輻射冷卻效應讓氣溫再下降。週六（4日）清晨低溫則不如前一天，但中部以北沿海空曠地區仍有12、13度左右。

貼文還說到，這波「強烈大陸冷氣團」水氣少且天氣穩定，明天至週日（5日）西半部晴朗，東半部多雲時晴，降雨機率很低，若有雨也很零星。要到下週一至週三（6至8日）鋒面及大陸冷氣團 （或東北季風）影響，北部、東半部才會轉有雨。