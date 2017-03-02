鮮奶喊漲 大賣場透露這家銷量竟是第一…

台灣乳品品牌眾多。（資料照，記者吳亮儀攝）

2017-03-02 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕本月起，除了國道客運「取消優惠」、票價變貴，昨天還傳出嬰兒奶粉、鮮奶都要漲價，民眾大嘆吃不消。有媒體報導，統一瑞穗鮮乳喊漲，被部分網友酸「林鳳營救星」，但根據大賣場過去兩年銷售數據來看，林鳳營鮮奶仍是銷量第一。

乳品龍頭統一瑞穗鮮乳宣布漲價，將依不同包裝規格，每罐漲1到9元，平均漲幅4到6％。對此有網友酸「乳牛也有一例一休嗎？」、「瑞穗太貴就喝林鳳營的，反正也滅不了」、「林鳳營救星現身了」。光泉食品則表示，還要研究是否跟進漲價。味全食品則說，林鳳營及味全鮮乳完全沒有漲價計畫。

《中央社》報導，根據一家大賣場業者提供104年、105年乳品銷售數，104年的第1名、第3名、第8名，105年的第1、第2名、第9名，都是味全公司旗下的林鳳營鮮乳。統一瑞穗鮮乳105年銷售排行第10名。

報導提到，外界認為在滅頂風潮下，林鳳營鮮乳銷量會下滑。不過該賣場人員透露，味全陸續祭出促銷活動，各家鮮乳廠商也只有林鳳營會給多一點折扣，或買大瓶送小瓶，行銷策略奏效。