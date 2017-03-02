| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三峽農會選舉爆賄選 2理事長參選人交保
 首頁 > 生活

機場捷運今天通車！首月票價5折

機場捷運直達車。（資料照，記者李容萍攝）

2017-03-02  09:02

〔即時新聞／綜合報導〕機場捷運今天正式通車了！通車第一個月，搭乘民眾可享5折優惠，另外桃園捷運公司也將推廣通勤族369定期票優惠專案、135團體定期票優惠專案。

機捷通車後，每天自上午6點起營運至晚上11點，A1台北站到A13機場第二航廈站直達、普通列車平均7.5分鐘一班，A14a機場旅館站到A21環北站為普通車，每15分鐘一班，營運第一個月票價5折。

此外，4月2日起，桃園捷運公司推出通勤369定期票優惠專案及135團體定期票優惠專案，「369」就是購買30、60、90天定期票，分別打7折、65折、6折。「135」專案則是適用團體通勤族，在期限100天內選購定期票，湊滿300張以上，票價打5折。

桃園捷運公司表示，機捷開放試乘一個月，吸引超過130萬人次，試營運期間可觀察到，機捷取代國道客運及計程車接送的交通方式，預計機捷通車後，替代率能達25％至40％。

今天上午交通部與台北市、新北市及桃園市各級首長將一同參加揭幕典禮，見證台灣交通史上重要時刻。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 機場捷運
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：機場捷運今天通車！首月票價5折


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.