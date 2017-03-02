機場捷運今天通車！首月票價5折

機場捷運直達車。（資料照，記者李容萍攝）

2017-03-02 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕機場捷運今天正式通車了！通車第一個月，搭乘民眾可享5折優惠，另外桃園捷運公司也將推廣通勤族369定期票優惠專案、135團體定期票優惠專案。

機捷通車後，每天自上午6點起營運至晚上11點，A1台北站到A13機場第二航廈站直達、普通列車平均7.5分鐘一班，A14a機場旅館站到A21環北站為普通車，每15分鐘一班，營運第一個月票價5折。

此外，4月2日起，桃園捷運公司推出通勤369定期票優惠專案及135團體定期票優惠專案，「369」就是購買30、60、90天定期票，分別打7折、65折、6折。「135」專案則是適用團體通勤族，在期限100天內選購定期票，湊滿300張以上，票價打5折。

桃園捷運公司表示，機捷開放試乘一個月，吸引超過130萬人次，試營運期間可觀察到，機捷取代國道客運及計程車接送的交通方式，預計機捷通車後，替代率能達25％至40％。

今天上午交通部與台北市、新北市及桃園市各級首長將一同參加揭幕典禮，見證台灣交通史上重要時刻。