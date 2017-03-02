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冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報

中央氣象局指出，昨晚強烈大陸冷氣團南下，北台灣入夜開始降溫，今天（2日）清晨氣溫約13、14度。（資料照，記者方賓照攝）

2017-03-02  06:38

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，昨晚強烈大陸冷氣團南下，北台灣入夜開始降溫，今天（2日）清晨氣溫約13、14度，淡水僅11.7度，氣象局於各地發布低溫特報（除高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣）。

氣象局表示，今天（2日）受到強烈大陸冷氣團影響，天氣將由北往南逐漸轉冷，北台灣清晨降溫至13、14度，其中最低溫為淡水11.7度，白天高溫僅約15度，中部午間氣溫較昨日低3、4度，南部及花東則大致維持舒適至溫暖。

傍晚之後各地氣溫將更進一步下滑，晚上7、8點時，北台灣低溫下探11、12度，中部13、14度，南部及花東16至19度，深夜到明天（3日）清晨是這波冷空氣威力最強的時候，屆時嘉義以北及東北部將普遍出現9到11度低溫，南部及花東也只有12到14度。

天氣方面，這波冷氣團性質乾冷，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區偶爾局部飄雨。

氣象局預估，週五白天冷空氣強度開始減弱，加上陽光加熱，高溫會有較明顯的回升。週六（4日）強烈大陸冷氣團減弱，但清晨氣溫仍低，中部以北及東北部低溫還是只有12到14度，其他地方則在15到17度，白天氣溫將持續回升，各地普遍都可以來到21、22度以上。

天氣方面，水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

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空氣品質方面，今天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康）；中部、雲嘉南、金門和馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
11 ~ 14 11 ~ 16 14 ~ 23 14 ~ 17

氣象局於各地發布低溫特報（除高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣）。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）

今天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康）；中部、雲嘉南、金門和馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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