03/02 各報重點新聞一覽

2017-03-02 06:18

自由時報

邀中生來台 世新竟簽一中承諾書

中國學生來台交流雖持續進行，近期卻傳出中方要求我方大學承諾，課程內容不得涉及政治敏感活動，包含有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」，此舉已然直接干預學術自由，但我方大學仍交出承諾書，此例一開，中國將藉由中生來台隔海控制我國校內言論及學術環境。

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監委補提名11人 陳師孟劉文雄上榜

懸缺逾兩年半的第五屆監委補提名人選昨出爐，總統府公布十一位監委補提名人選，包括前總統府秘書長陳師孟、親民黨副秘書長劉文雄、僑委會副委員長田秋堇等人入列，蔡總統今天將接見所有提名人選，並由副總統陳建仁召開記者會向社會介紹，隨後總統府會將總統咨文送達立法院，請國會進行人事案審查並行使同意權。

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綁架鄉代主席之子 2個月不准洗澡

李日發犯罪集團涉嫌強佔工地事務所索取保護費，還綁架雲林縣某鄉代會主席的兒子，將被害人囚禁長達兩個月，期間不准他洗澡、換衣，鄉代會主席付了一百萬元，兒才獲釋；雲林檢、警逮獲主嫌李日發等九人，檢方依恐嚇取財、擄人勒贖、槍砲、妨害自由等罪，將李日發等四名情節重大嫌犯聲請羈押獲准。

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蘋果日報

義憤直播變亂鬥 小心觸法

吃霸王餐遭鄉民直播！花蓮一對情侶，遭指控至少在十幾家餐廳吃霸王餐，因聲名狼藉淪為花蓮紅人，有網友前晚發現兩人在一家餐廳用餐，連忙在臉書「花蓮同鄉會」po文搖旗討伐，兩名熱心女網友立馬趕至開直播揭露惡行，不料女主角察覺，惱怒飆罵「幹Ｘ娘是直播三小？」一男三女在店門口揪髮大亂鬥，全被帶回警局，律師提醒，直播雖夯，還是要小心觸法。

房稅減半 誘3.4萬老樓重建

為加速危樓及老屋重建，行政院提出《老舊建築物重建獎勵條例》草案，立法院內政委員會昨初審。內政部長葉俊榮說，全國30年以上建築約384萬戶，其中屬4、5層樓者約86萬戶、約8.6萬棟，依公有建物耐震檢測經驗推估，約3.4萬棟耐震係數不足。葉說，希望提供政策誘因加速重建，以每棟營造成本8千萬元計，3.4萬棟房屋營建產值超過2兆7200億元。

聯合報

搜出二級安毒 8官兵竟驗出一級海洛因反應

空軍清泉崗基地被發現大量疑似二級毒品安非他命，但台中地檢署昨天發現，接受複檢的廿六名官士兵中，有八人卻呈現疑似一級毒品海洛因的陽性反應。檢方認為有違吸毒者循序漸進模式，不符常理，昨晚出動五名檢察官漏夜傳訊廿六名複檢官士兵，深夜訊畢全部請回，並「建議」軍方儘速召回未驗毒的官士兵受檢。

八仙勒令停業 行政法院撤銷

八仙樂園前年發生彩色派對粉塵爆炸，造成多人死傷，交通部觀光局裁罰五萬元，並勒令停業直到調查釐清及改善缺失為止。八仙不服提告，台北高等行政法院昨撤銷勒令停業處分，但維持五萬元罰鍰。仍可上訴。

中國時報

薪扣額12.8萬 財部研擬調高 539萬上班族 明年享減稅

539萬戶受薪階級的小確幸來了！財政部長許虞哲昨（1）日首度鬆口，將調高薪資所得特別扣除額（現為12.8萬元），金額須視5月稅改方案而定。最快今年5月併同股利所得稅改提出修法草案，明（107）年申報今年所得時適用。

清泉崗毒品案 不只安非他命…8官兵 尿越驗越毒

空軍清泉崗基地爆發安非他命丟毒案，軍方全面驗尿自清，不料，複驗結果1日出爐，卻扯出8人施用一級毒品，而拾獲的毒品夾鏈袋數量也數日多變，總計已達53包。檢憲除了要追查丟毒案，還得釐清這8人的一級毒品來源及軍中的販毒網。