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挹注資源助社福團體成長 傳善獎徵選開跑

2017-03-01  23:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕由震旦集團陳永泰公益信託主辦、聯合勸募協會協辦第三屆傳善獎，於今日開放社福團體報名，將提供獲選團體每年400萬元，為期3年的資源挹注，並搭配專業諮詢服務，期能協助有熱情、有想法的社福團體能成長茁壯。

聯合勸募表示，「傳善獎」的核心目的，是讓具有一定發展規模的中型社福團體，藉震旦集團陳永泰公益信託提供經費、聯合勸募協會導入專業委員審查機制，定期進行訪視給予建議，讓社福團體不只獲得來自企業端的穩定贊助，更在服務的動能上得到支持。

為能讓更多團體參與，本屆「傳善獎」將徵選資格放寬，門檻由團體年支出3000萬到1億，放寬為2000萬以上到1億，讓人力規模與組織營運符合資格的正式立案團體，都能參與提案報名；預計選出8家獲獎團體，提供9,600萬經費支持。相關細節可前往傳善獎官網查詢。

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  • 為挹注資源助社福團體成長，傳善獎徵選即日起開跑。（聯合勸募提供）

    為挹注資源助社福團體成長，傳善獎徵選即日起開跑。（聯合勸募提供）

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