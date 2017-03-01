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禽流感拉警報 慈湖天鵝被「關禁閉」

慈湖天鵝是遊客走訪慈湖必拍景點。（資料照，記者李容萍攝）

2017-03-01  22:49

〔記者李容萍／桃園報導〕觀光客走訪桃園市大溪慈湖，除觀賞莊嚴、動作整齊的儀隊交接，湖中悠游的珍貴天鵝也是必拍景點，但從228連假以來，民眾到慈湖卻遍尋不到天鵝蹤跡，經打探原來是因H7N9禽流感疫情拉警報，30多隻的天鵝均被圈回鵝舍，暫時不能見客，免得接觸飛鳥遭感染。

慈湖現由國防部後備司令部慈湖大溪陵寢管理組維護與管理，早期管理單位為了妝點慈湖的湖面，引進西伯利亞純種的黑天鵝與白天鵝，採軍事化管理，讓這支「天鵝部隊」的腳環還有所謂的「兵籍編號」，全盛時期黑天鵝97隻、白天鵝30隻，不過，近年來隨著年紀老邁與染病等因素，天鵝隻數已經凋零。

而這回慈湖天鵝因禽流感被「關禁閉」並不是頭一遭，早在民國102年3、4月和104年1月禽流感疫情蔓延時，天鵝們也曾被趕進鵝舍「閉關」，如今也得像前兩次一樣，又得等到疫情稍緩，才能「出關」、露臉見客。

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  • 禽流感防疫，慈湖暫不見天鵝蹤影。（記者李容萍攝）

    禽流感防疫，慈湖暫不見天鵝蹤影。（記者李容萍攝）

  • 慈湖天鵝是遊客走訪慈湖必拍景點。（資料照，記者李容萍攝）

    慈湖天鵝是遊客走訪慈湖必拍景點。（資料照，記者李容萍攝）

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