獎勵休耕節水太突然 竹縣代耕業者陷恐慌
新豐鄉多數農友早已完成打田、翻耕、除草、下肥料、訂購秧苗等前置作業，目前將田地整平後就準備插秧了，卻突然面臨農委會獎勵一期作休耕的節水措施。（記者廖雪茹攝）
［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣新豐鄉等地水稻正進入插秧時節，但農委會上月底祭出獎勵1期作休耕的節水措施，讓育苗、大佃農和代耕業者陷入恐慌，憂心已付出的成本付諸流水；新豐鄉農會今天邀集業者說明，希望扮演地主與代耕業者溝通的橋樑，避免爆發對立衝突。
縣府農業處表示，農委會宣布，針對符合「調整耕作制度活化農地計畫」辦理對象，且在2月10日前申報種稻有案的農友，鼓勵調整耕作模式，改為第1期作休耕，第2期作再考量種植水稻或其他作物；條件符合且有意願配合調整的農友，將給予休耕種植綠肥給付每公頃4.5萬元，及每公頃2.5萬元節水獎勵金，3月15日前可到戶籍所在地公所辦理變更申報。
不過，新豐鄉等地卻傳出高額獎勵金、2期作也可休耕等不實流言；由於許多代耕都只有口頭約定，無正式租約，農委會臨時性的政策宣布，讓擔心地主改辦休耕的代耕業者陷入恐慌。
新豐鄉農會總幹事鄭旭凱表示，新豐擁有新竹縣最大水稻面積，1期稻作約1200公頃中，半數以上為代耕。前幾天連續下雨，新豐的耕作用水應足夠，但目前僅插秧2成多，多數農友3月才開始插秧。
「不做虧，做了恐怕虧更多！」多名代耕業者表示，獎勵政策太晚宣布了，因為代耕面積大，早在去年就著手前置作業，包括打田、翻耕、除草、下肥料、訂購秧苗等，目前就差田地整平後即可插秧；萬一地主改變主意申辦休耕，又不願補貼他們，1公頃將至少虧損2萬元。為了把握插秧時節，他們現在只好邊做邊等消息。
育苗業者也抱怨，農友預訂的秧苗早已育成，不少業者更早已從南部訂貨；臨時取消訂苗，讓人措手不及，損失慘重。政府在決策前，應該與基層多方溝通，研擬配套措施才對。
鄭旭凱利害分析說，此獎勵是針對特定對象，加上1期若休耕，2期務必復耕，以1公頃秧苗成本1萬元、翻耕工錢1萬元計算，地主若臨時辦休耕，補償佃農或代耕業者之後，2期得再付一次，浪費成本恐划不來，請地主三思。
新豐鄉多數農友早已完成打田、翻耕、除草、下肥料、訂購秧苗等前置作業。（記者廖雪茹攝）
代耕和育苗業者抱怨政府獎勵1期作休耕的節水政策太晚宣布了，臨時取消耕作，讓人措手不及，損失慘重。（記者廖雪茹攝）
政府在決策前，應該與基層多方溝通，研擬配套措施才對。（記者廖雪茹攝）
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