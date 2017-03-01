一家4口月入35K、房租佔一半 鄉民替他捏把冷汗

2017-03-01 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕養育小孩不容易，所以經濟會是生子最大的考量因素，但究竟收入要有多少才養得起小孩，引起網友議論。

網友在PTT發文，家庭月入10萬，已育有1女，但扣掉車貸、保母費、生活支出後，僅剩2萬元可供支配，並詢問網友們，這樣的經濟條件能夠再生第二胎嗎？

該則貼文立刻引起網友討論，一位鄉民人妻回文表示，已育有2個孩子，分別2歲及3個月，家庭收入只有丈夫一個月3.5萬薪水，加上他們在北市租屋一個月1.7萬，剩下的都拿來當生活費。

鄉民人妻說，生活娛樂就是帶小孩去公園、親子館、百貨公司、量販店，衣服穿恩典牌，也經常外食，她認為，只要等到小孩上小學後再去工作，經濟壓力就不會這麼大了，且錢不是重點，重點是要有人照顧。

不少網友看完後驚呼「月光感覺風險有點大」、「這根本在走鋼索，哪天發生意外整個家就垮了」、「房租佔了一半的薪水」、「雙方家裡都不能要孝親費，更別說雙方家長臨時需要大筆的金額」；但也有人認為「其實有很多資源也不需要花很多錢」、「沒錢真的有沒錢的養法」、「有錢人選擇當然比較多，但是沒那麼有錢也不是不能這樣做」。