最狂逼婚！ 強國新娘用鐵鏈拉新郎去完婚

新郎被強悍新娘用鐵鏈綁住，吸引路人旁觀。（圖擷自YouTube）

2017-03-01 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕狂！中國一名新娘為了逼男友與他結婚，竟用鐵鏈綁住男友，直接穿上白紗一路拖著男友前去完婚，超狂舉動引發網路熱議，被封為「史上最強逼婚」！

中國最近流傳一段影片，據稱一對情侶原本要結婚，但新郎疑似臨陣脫逃，新娘找到他後，新郎仍不肯回家完婚，因此拿出鐵鍊將其綑綁，還一路將新郎拖著走，許多路人都停下腳步觀看。

該影片沒有透露地點，網友則批評，「這年頭，想當網紅，想瘋了……各種招數」、「演戲吧！」還有許多網友大嘆，「拖著鐵鍊，誰敢婚啊？」

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