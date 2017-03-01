自來水塑化劑也超標？ 環署：未來列重點抽檢項目

2017-03-01 21:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕自來水繼金屬鋁含量超標後，又傳出塑化劑濃度也超標！根據環保署委外進行的自來水水質調查報告中顯示，抽檢全台22座淨水場中，嘉義蘭潭及台南楠玉兩處，塑化劑DHEP超過世界衛生組織（WHO）建議限值，引起健康疑慮，環保署則表示會將塑化劑納入重點檢測項目，視狀況再納管。

環保署委外的計畫中，檢測了包括重金屬如六價鉻、揮發性有機物二氯乙烷、苯乙烯、環境荷爾蒙DEHP、壬基酚等26項飲用水未列管項目，其中，蘭潭跟楠玉在塑化劑濃度分別達0.00866ppm及0.0111ppm，超過美國限值0.006ppm，甚至是相對寬鬆的WHO建議值0.008ppm。

台水發言人武經文證實確有此事，不過他也強調，在後續的環保署複測及台水內部測量中，都已經低於WHO的建議限值，而在此之前台水都會針對淨水場做檢測，次數高達1100次，均無異狀，判斷此應為偶發事件。

環保署環管處長袁紹英研判，應該是民眾習慣使用塑膠製品，碎屑飄落水中所致，而塑化劑的濃度都是極微量，且都可以經過原水沉澱做處理，民眾不用太緊張，未來也會把塑化劑列為抽檢重點項目，視狀況再參考國外經驗進行納管。