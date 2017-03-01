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「點亮恆春古城」不夠亮 已完成燈光改善

2017-03-01  21:51

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕歷經3年努力的恆春古城點亮計畫，上月12日完成西門點亮揭幕，不料半個多月來，有當地居民及里長反映道路光線不足，形成不少擦撞意外及危險角落，執行計畫的中光電基金會及縣府文化處日前進行調整，目前完成燈光改善，希望兼顧美觀及安全節能的前提。

「燈光有些昏暗，常有機車騎士擦撞！」當地居民表示，西門執行點亮計畫後，雖然比較有氣氛，但道路亮度降低許多，整個西門廣場昏暗，習慣在廣場活動民眾有些怨言，機車騎士也傳出不少小擦撞事件。

對於居民反映，中光電基金會及縣府文化處日前邀集居民前往調整，基金會人員表示，西門點亮尚未驗收，系統控制還需時間調整測試，多次與居民協調後，已把開關燈時間確定並略微調亮，盡量不影響居民通行。

中光電基金會指出，西門點亮工程日前趕在元宵假期前先點亮，目前還在測試調整期，最快5月前驗收，系統需要一段期間運轉測試，開關燈的時段安排仍在搜集居民反應，會以安全、節能、美觀為前提，持續融入居民意見做調整。

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  • 西門點亮計畫目前完成燈光改善。（記者蔡宗憲攝）

    西門點亮計畫目前完成燈光改善。（記者蔡宗憲攝）

  • 調整後燈光已足夠。（中光電基金會提供）

    調整後燈光已足夠。（中光電基金會提供）

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