19款嬰幼兒奶粉齊漲價 瑞穗鮮乳也漲
19款嬰幼兒奶粉調漲，圖為雀巢能恩非水解系列奶粉。（圖擷取自雀巢官網）
〔即時新聞／綜合報導〕家有嬰幼兒的家長得注意了！媒體報導，雀巢、惠氏啟賦、卡洛塔妮、貝比卡兒等知名奶粉品牌共19款奶粉，以乳源成本增加、配方升級為由漲價，今起每罐漲20到50元，不少家長聞訊直呼「吃不消」。除奶粉外，鮮奶也喊漲，「瑞穗鮮乳」將依不同包裝規格漲價，每罐漲1到9元，漲幅達4到6%，而光泉表示要再研究，味全則表示完全沒有漲價計劃，義美也沒有漲價計劃。
綜合媒體報導，雀巢能恩非水解系列4款奶粉、惠氏啟賦2款奶粉，以及友華生技旗下的卡洛塔妮、貝比卡兒共13款牛奶粉均漲價，當中以「卡洛塔妮幼兒成長牛奶粉-三重守護」從540元漲到590元，漲幅9.3%最多。
友華生技指出，旗下牛奶粉已3年未漲，不過因紐西蘭乳源成本增加的關係，從本月起調漲卡洛塔妮、貝比卡兒共13款牛奶粉的售價，像貝比卡兒一般系列幼兒成長牛奶粉從540元漲到580元、卡洛塔妮育嬰新配方奶粉則從570元漲到620元等。
雀巢表示，基於品牌長期發展及經營策略綜合考量，從本月起調漲能恩非水解4款奶粉售價，像雀巢能恩1嬰兒配方奶粉非水解系列，就從699元漲到729元。
惠氏則是將2款奶粉加大容量並調整配方，啟賦1和啟賦3容量均從720克增加到850克，啟賦1售價從1380元漲到1650元、啟賦3售價從1180元漲到1350元，整罐售價雖然調漲，但換算成每公克售價的話，則是一漲一跌。
另外在鮮奶部分，統一企業生產的瑞穗鮮乳也喊漲，每罐漲1到9元，漲幅達4到6%。統一表示，為提供友善飼養環境、提高產品品質，且前年至去年提升了3次酪農生乳的收購價，都自行吸收，未反映在售價上，公司才決定調整價格。
光泉食品董事長汪林祥表示，鮮乳去年生乳收購價每公斤增加3.5元成本，光泉是不斷苦撐，是否跟進同業的漲價計劃，內部還要研究。味全表示，林鳳營及味全鮮乳完全沒有漲價計劃。義美也表示，目前沒有調整鮮乳售價計畫。
雖然有網友稱瑞穗漲價是「林鳳營救星」，但根據1家大賣場業者所提供的104年、105年乳品銷售結果，味全公司旗下的林鳳營鮮乳還是賣最好，連續2年都是第一名。
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標題：19款嬰幼兒奶粉齊漲價 瑞穗鮮乳也漲
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