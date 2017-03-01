北橫公路明池路段 明、後天施工交管
2017-03-01 21:19
［記者江志雄／宜蘭報導］北橫公路台7線73公里又140公尺處，即宜蘭縣大同鄉明池路段，因連日降雨造成路基下陷，公路總局第四區養護工程處獨立山工務段將施作路基下邊坡打樁工程，明、後天實施交通管制。
管制時間每天上午8時至下午5時，每整點放行10分鐘，路況查詢電話：03-9962683，或上公路總局省道即時路況系統查詢。
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