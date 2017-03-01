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機捷明正式通車 站區商圈推好康搶客

2017-03-01  21:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園機場捷運明天正式通車，在1個月試營運免費搭乘中，桃園市內的A18高鐵桃園站、A21環北站因緊鄰百貨商圈，遇假日超過1萬人次搭乘，包括華泰名品城、大江國際購物中心、中壢SOGO百貨趁著正式通車第1個月票價半價之際，再推加碼好康，部分專櫃、美食也調整商品力拚業績。

華泰名品城從明起至10日的平日，民眾只要在華泰和機場捷運A18連通道合影，上傳至官方臉書，可獲莫凡彼咖啡卷一張，每天限量100名免費請喝咖啡。

中壢SOGO即日起至4月1日，推出「HELLO！歡慶機場捷運通車，來A21中壢SOGO站車資幫您出」活動，只要在任一站點拍照打卡，就可以到中壢SOGO的9樓貴賓廳，憑FB打卡畫面免費兌換「人氣吃、玩、購100元抵用券」，每人限兌換1份。

另外，大江國際購物中心在A18高鐵站推出假日接駁車，去年底中心內的SBC星橋國際影城，完成一期擴廳，打造全新20廳近4200座位的電影廳。

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  • 機場捷運明天正式通車，站區商圈推好康搶客。（記者李容萍攝）

    機場捷運明天正式通車，站區商圈推好康搶客。（記者李容萍攝）

  • 機場捷運明天正式通車，站區商圈推好康搶客。（記者李容萍攝）

    機場捷運明天正式通車，站區商圈推好康搶客。（記者李容萍攝）

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