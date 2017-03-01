改善交通 台南將廣設停車場、目標1萬個車位
2017-03-01 21:21
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今日舉行2月份道安會報，針對日前媒體報導荷蘭Tom Tom公司調查結果，指「台南名列全球25個最塞車的城市」一事，市長賴清德肯定交通局在第1時間主動提出澄清，讓外界瞭解該數據調查錯誤，同時也說明市府改善交通的實際作為。
賴清德也表示，台南市交通壅塞情況雖不若該公司所形容之嚴重，但仍是市府應嚴肅面對的問題，上月初他率隊到行政院爭取前瞻基礎建設計畫預算，希望中央能夠支持南市廣設各種停車場，包括地下、平面或是立體，不管是由市府興建，或是獎勵民間投入，目標是1萬個車位，希望在各交通熱點能設置停車場，解決市區交通擁擠問題，市府將繼續向中央爭取。
其他改善措施，包括推出「台南好停APP」，讓民眾利用手機掌控各停車場及路邊停車格位的相關資訊；推動智慧交通管理，藉由科技協助解決交通問題；推行「違規停車零容忍」專案，對「併排停車」、「消防栓、消防車出入口」、「公共汽車招呼站10公尺內」、「汽車占用機車道」、「交叉路口」、「人行道停車」及「逆向停車」等7項嚴重影響交通安全違規行為加強執法、嚴格取締。
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