中正大學「去蔣化」 副校長：難道要改成阿里山大學?
2017-03-01 21:12
〔即時新聞／綜合報導〕昨天是二二八事件七十週年紀念，「阿扁聯誼會」訴求政府應全面拆除所有蔣介石銅像，以及更改以蔣介石命名的街道、建築物或機構，位於嘉義縣的國立中正大學也被點名要改名、去蔣化，對此中正大學副校長柳金章表示，難道要改為「阿里山大學」？
根據《中國時報》報導，柳金章今日受訪表示，多年前學校就討論將「中正」校名改掉一事，後來不了了之，最近校內已經沒有人再提起這件事。他認為，中正大學當初成立時不一定跟蔣中正有關係，中正大學位在嘉義，如果要改名，「難道要改成阿里山大學嗎？」
其實根據該校校史室外陳列的資料記載，「依據民國七十五年十月三十日行政院第二○○六次院會，決定在雲嘉地區設立國立中正大學，一為紀念先總統蔣中正先生，二為均衡雲嘉地區的高等教育發展。」外界普遍認為，中正大學的確是為紀念蔣介石而命名「中正」。對於中正大學副校長的看法，PTT網友紛紛留言表示；「阿里山不錯啊」、「阿里山大學有鑑識度多了」，「這樣就不用跟別人搶中大的名號了」。
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