F1 羅斯伯格：大數據讓我成為世界冠軍！
圖為行動通訊大廠高通與F1冠軍車隊賓士合作的車載大數據賽車。（記者羅倩宜攝）
〔記者羅倩宜／巴塞隆納報導〕 MWC 2017（2017行動通訊世界大會）不再是智慧手機的天下，一級方程式賽車（F1）世界大賽冠軍的賓士車隊（Mercedes AMG Petronas），與行動晶片大廠高通（Qualcomm），昨（28日）宣佈已成功測試車載大數據。該車隊去年的冠軍車手羅斯伯格（Nico Rosberg）笑説：「以後上場比賽，系統就會自動警告：『注意，前有龜速紅車（指賓士的死對頭法拉利）！』他並表示，過去兩年因有高通的大數據幫忙，讓他去年成為世界冠軍（Qualcomm made me world champion.）。
一年一度的全球行動通訊盛事MWC本週如火如荼進行，智慧手機或VR已不希奇，一級方程式賽車的即時傳輸，成為目光焦點。已連續三年獲得F1冠軍車手及冠軍車隊的賓士，與美國通訊大廠高通合作，歷時兩年研發，在去年F1美國賽事期間，成功進初次測試，今年七月將在F1英國賽場繼續場外測試。
F1賽車上安裝逾兩百個感測器，透過高通開發的802.11ad Wi-Fi傳輸技術，在60GHz的高頻波段，將賽車高速運行時的所有數據，同步回傳。支援團隊的工程師就能即時了解車況，在賽車進入換胎加油區（Pit Lane）前，先做好整補準備。不必再像以前，要等到車手駛入換胎區，插上數據連線，才能得到相關資料。
大數據介入運動賽事並非新鮮事，電影「魔球」就是一例，但與賓士／高通這項最新合作相比，魔球的數據分析宛如摩登原始人。根據高通發佈的資料，從車手進入到駛離換胎區的短短期間，透過無線上傳的資料量，可相當於12張音樂專輯。車上搭載的處理器，是高通去年用於各家旗艦手機的驍龍820晶片。
以手機通訊及處理器晶片起家的IC大廠高通，為何投入F1賽事？主要就是它與即將來臨的5G時代，有異曲同工之處。F1賽車的數據傳輸，使用了60GHz的高頻波段；而即將來臨的萬物聯網5G時代，也用到28GHz以上的高頻波段，與4G以前利用的低頻波段大不相同。未來5G在高頻波段的訊號傳輸若要穩定，須仰賴高通開發的毫米波（millimeter wave）技術。另外，F1賽車在全球各個不同地形比賽；濕熱的馬來西亞、沙漠的阿布達比、下雨的英國，都考驗晶片和通訊的耐受度。這剛好符合未來物聯網裝置如路燈、停車計時器的風吹雨淋要求。不論是技術或環境，都有類似之處，因此賽車大數據被視為5G行動通訊的先遣測試。
賓士車隊去年的冠軍車手、年僅31歲即宣佈退休的羅斯伯格，昨也現身替F1大數據技術站台。他並開玩笑表示，賽場上分秒必爭，最怕遇到烏龜對手，「有了這套大數據系統，以後車手上場，就會自動警告，危險！前有龜速紅車（指賓士的死對頭法拉利）」。
行動通訊大廠高通（Qualcomm）在西班牙巴塞隆納舉行的世界行動通訊大展中，宣佈與F1冠軍車隊賓士合作，已成功測試車載大數據。圖為高通主管及賓士車隊2016冠軍車手羅斯伯格（右三）。（記者羅倩宜攝）
連續三年奪得F1車隊及車手冠軍的賓士車隊，替車載大數據站台。中為2016 F1冠軍車手羅斯伯格（Nico Rosberg）。（記者羅倩宜攝）
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